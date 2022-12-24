ВСУ продолжали отражать атаки русских на линии Кременная – Сватово.

Украинские войска, вероятно, дошли до еще одного населенного пункта в направлении Сватово Луганской области.

Институт изучения войны в своей утренней сводке отметил, что российские войска начали обстреливать село Коломычаха – в 10 км к северо-запажу от Сватово.

По состоянию на 22 декабря вражеские позиции у этого населенного пункта обстреливали ВСУ. Но ситуация на следующий день, похоже, поменялась.

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Украинские силы могли продвинуться к селу, считают аналитики, делая выводы по данным открытых источников.

Вместе с тем ВСУ продолжали отражать атаки русских на линии Кременная – Сватово. В частности, отражены атаки ВС РФ на Стельмаховку (в 15 км к северо-запажу от Сватово), Андреевку, Червонопоповку (6 км к северо-западу от Кременной) и Площанку (2 км от трассы Кременная – Сватово).

Война в Украине – актуальное

Враг продолжает растрачивать силы на захвате Донецкой области. Самые тяжелые бои идут, в частности, под Бахмутом.

В течение 23 декабря ВСУ отбили атаки в районах 10 населенных пунктов: Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Признаков формирования ударной группировки в Беларуси нет, отмечал Генштаб.

Вместе с тем Институт изучения войны считает, что Россия может готовить крупное наступление на северо-западе Луганской области или на юго-востоке Харьковской области.

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