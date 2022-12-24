Впрочем, оккупанты не прекращают попыток вернуть деоккупированные населенные пункты.

Украинские воины приближаются к Сватово Луганской области. Оккупанты вывезли из оккупированного города "ЛНРовскую администрацию".

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, предатели и оккупанты уже чувствуют приближение ВСУ. Они уже начали перевозить награбленное в Луганск.

"Не хочу ванговать, но могу сказать, что из Сватово "администрация ЛНРии" поехала на Луганск", - сказал глава ОВА.

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Гайдай отметил, что украинские воины отбили атаки в Белогоровке и Стельмаховке. Впрочем, россияне не оставляют в покое деоккупированные села Луганщины. Их круглосуточно обстреливают, в частности ракетами С-300 и "Шахедами".

Ситуация на Луганщине: актуальные новости

Украинские воины продолжают освобождать оккупированные территории Луганской области. Продвижение хоть и медленное, но результативное. По данным Института изучения войны, украинские войска, вероятно, дошли до еще одного населенного пункта в направлении Сватово Луганской области.

Вместе с тем Институт изучения войны считает, что Россия может готовить большое наступление на северо-западе Луганской области или на юго-востоке Харьковской области.

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