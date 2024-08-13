Украинские солдаты раскрыли, что наступление застало врага врасплох. Линий обороны практически не было.

Наступление Украины на Курскую область РФ было очень быстрым и внезапным. Россияне были вынуждены бежать.

Как пишет The Wall Street Journal, операция началась в 3 ночи. Украинский взвод столкнулся с серьезным препятствием для своего дерзкого вторжения - ряда бетонных пирамид, предназначенных для препятствий танкам.

Они быстро уничтожили одну из них тремя танковыми снарядами, а затем вылетели через щель на бронированных машинах. Россияне преимущественно солдаты срочной службы, сбежали или сдались в плен.

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"За два с половиной года Россия не построила ни одной линии обороны", - сказал 33-летний командир украинского взвода с позывным "Яник".

В течение нескольких дней украинские войска захватили более двух десятков сел. Наступление шокировало Россию и подняло настроение в Украине. Среди военных аналитиков возник вопрос, насколько устойчиво преимущество России в живой силе и вооружении на большей части остальной линии фронта.

Сейчас Россия пытается сдерживать украинские продвижения. Но некоторые украинские солдаты, которые ждали присоединения к бою с Сум, сказали, что их вывели из уже разбитых подразделений на восточном фронте. Это свидетельствует о том, что Киев уже столкнулся с проблемами поиска свежих войск, чтобы сохранить импульс.

Тем не менее, кадры украинских солдат, которые прорываются на российскую территорию и срывают флаги с сельских советов, подняли моральный дух среди армии Киева и смутили правителя России Владимира Путина.

"Гениально и смело"

В понедельник "Яник" находился в селе вблизи российской границы, готовясь ехать в контролируемый Украиной город Суджа. На видео, которые он опубликовал в сети из своих походов в Россию, видно, как военный едет по темным безлюдным дорогам, останавливаясь, чтобы взять знаки завоеванных сел в качестве трофеев.

"Теперь мы будем тусоваться на вашей земле, как вы на нашей", - говорит он на одном из видео.

Быстрые маневры напоминают успешное контрнаступление Украины в Харьковской области в 2022 году. Верховный военный командующий Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что 1000 квадратных километров территории России сейчас находятся под контролем Украины.

Во время визита в Киев в понедельник сенатор Линдси Грэм назвал вторжение "гениальным" и "смелым", призвав администрацию Байдена предоставить Украине больше оружия.

"Прорывая границу, Киев стремится отвлечь ресурсы Москвы от других участков линии фронта, где украинские силы находятся под сильным давлением. Но открытие нового фронта рискует еще больше растянуть украинские силы", - пишет издание.

Пока продолжаются бои под Курском, российские войска продолжают приобретать позиции на востоке Украины, подкрадываясь к материально-техническому центру Покровск и нанося удар по соседнему городу Часов Яр, расположенному на стратегически важных высотах Донбасса.

В то же время, вторжение на Курск является оскорблением для Путина, который приказал своим военным быстро вытеснить украинские силы. Путин сказал, что Украина стремится дестабилизировать российское общество и укрепить его позицию в любых будущих переговорах.

Региональные власти области заявили, что "киевский режим не только совершает преступление против русского народа, но и фактически встал на путь уничтожения самих украинцев".

"Окончательные планы Украины непонятны. Но независимо от того, будет ли Киев пытаться расширить свое вторжение или сохранить то, что он уже имеет, он столкнется с компромиссами", - сказал Дэвид Благден, старший преподаватель международной безопасности в Университете Эксетера в Великобритании.

"Потребности в живой силе, снаряжении и материально-техническом обеспечении для попытки поддержать вторжение, а затем удержать захваченную территорию, будут значительными, особенно из-за удлинения линий снабжения", - сказал Благден.

Войско готовили заблаговременно

В селе вблизи российской границы двое украинских солдат, которые ждали приказа присоединиться к бою под Курском, сказали, что только что прибыли с линии фронта вблизи Покровска, где украинские силы испытывают сильное давление.

"Мы пришли помочь", - сказал один из них.

Другой военный сказал, что был удивлен, узнав, что его перебрасывают в Сумскую область, поскольку в его подразделении было настолько мало людей, что пехота провела в окопе 45 дней. Это было в Часовом Яру.

В Курске, по его словам, большая концентрация войск, украинские силы продвигаются дальше. По сравнению с востоком, небо менее насыщено беспилотниками, что делает практически невозможным скрыть движение.

Однако его подразделение сталкивается с некоторыми проблемами. Его автоматический гранатомет советской разработки оказался непригодным для боев под Курском.

Остальных заблаговременно перебросили в Сумскую область. Заместитель командира отряда, участвующего в наступлении, сообщил, что его подразделение отправили туда около двух месяцев назад, но он узнал о Курской операции незадолго до ее начала.

"Бояться нечего"

"Все более-менее довольны тем, как все идет", - сказал солдат под позывным "Покемон".

Он сказал, что ожидал более жесткого сопротивления.

"В основном это были дети, которые проходили срочную службу", - сказал он о солдатах, с которыми они сталкивались. Его отряд взял трех пленных, самому младшему из них 19 лет.

"Покемон" сказал, что вторжение может укрепить позиции Украины, дав Киеву возможность торговать с Россией. Несмотря на достижения, он предупредил, что удерживать украинские подразделения в России должным образом будет трудно. Нужно хорошо продумать логистику.

Другой солдат надеется, что наступление ускорит прекращение войны. Он еще не вступил в бой, но сказал, что другие военные его бригады взяли четырех пленных из артиллерийской части РФ. Еще двое были убиты, остальные сбежали.

"Это первая война России на ее территории со времен Второй мировой войны. Все боялись России, но мы показываем, что бояться нечего", - сказал он.

Бои в Курской области

Как известно, бои на территории России идут с 6 августа. Украина никак не комментировала ситуацию до вчерашнего дня, когда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о взятии под контроль около 1000 квадратных километров территории РФ, а президент Зеленский заявил о намерении защитить приграничье от российских ударов и атак.

Украинский военных на условиях анонимности сказал журналистам, что Силы обороны продвинулись вглубь территории оккупантов на расстояние до 30 километров по прямой. Официально детали продвижений и местонахождение военных не разглашают.

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