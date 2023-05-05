После атаки дронов на Кремль российский депутат высказал идею о создании "эскадрильи орлов".

Российский пропагандист Армен Гаспарян в эфире "Соловьев live" раскритиковал идею заместителя председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексея Журавлева о дрессировках орлов для перехватов дронов.

"Орнитологов подключили! Можно научить орла сбивать дроны или нет?! Ребат, вы чё совсем *бобо?! У вас вообще мозги какие-нибудь есть?! Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы?! Вы чё несете, мрази вы конченные?!" - возмущался Гаспарян.

Также идею Журавлева саркастично оценил известный российский блогер Сергей Колясников.

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"Надо еще эскадрилью пингвинов сформировать. Для перехвата морских беспилотников ВСУ, которые запускают по Крыму из Одессы", - написал он в своем Telegram-канале.

А российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков назвал Журавлева "пустоголовым самодовольным дятлом".

"Кажется, депутат Журавлёв недавно открыл для себя серию книг Волкова "Волшебник Изумрудного Города" и понял, что орлы - это сила! А, может, он просто пустоголовый самодовольный дятел... как большинство представителей всех фракций Государственного Недоразумения", - написал террорист.

Напомним, после атаки двух дронов на Кремль 3 мая Алексей Журавлев в интервью пропагандистским СМИ высказал идею о создании "эскадрильи орлов".

"Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах", - сказал он.

Вчера российский публицист Владислав Шурыгин обнародовал в своем Telegram видео, на котором орел набрасывается на маленький беспилотник.

Атака беспилотников на Кремль – что известно

В ночь на 3 мая появились видео, на которых два беспилотника сбивают над Кремлем, один з которых взорвался над куполом Сенатского дворца, где находится резиденция президента РФ Владимира Путина.

После этого РФ обвинила Украину в покушении на Путина, организатором атаки в России назвали США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к атаке.

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