По словам городского головы, ни дня не было безопасного зеленого коридора.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину население Херсона сократилось с 300 тысяч до 170-180 тысяч, однако безопасных путей выезда из города не существует.

Как рассказал городской голова Игорь Колыхаев в интервью"РБК-Украина", с первого дня широкомасштабной войны, с 24 по 28 февраля, из Херсона люди выезжали на свой собственный страх и риск.

"Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города. ... Безопасно выехать из Херсона невозможно. С 1 мая, когда люди выезжают через Снегиревку, Давидов Брод - там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые - как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонщины. Пытаются люди выезжать в сторону Мелитополя, хотя там все равно очень много блокпостов и все туда едут "на удачу". Более безопасно, конечно, ехать в сторону оккупированного Крыма. Хотя и там есть свои нюансы", - сообщил Колыхаев.

Мэр отметил, что 3 марта в город вошли войска Российской Федерации, и с тех пор территория Херсона находится под полным контролем войск Российской Федерации, хотя на сегодня город и область не признаны временно оккупированными территориями.

Большое количество людей, по его словам, выезжает в Крым и ждет того, что будет дальше с Херсоном и Херсонской областью.

"Иногда люди уезжают, потом возвращаются, начинаются обстрелы - и они снова выезжают. Очень много уехало моряков, которым нужно было идти в рейсы. Они через Крым едут в Турцию, Грузию. ... Сейчас остается примерно 170-180 тысяч горожан. Мы также приняли очень много беженцев из сел области, разбомбленных - со стороны Снигиревки, Большой Александровки. Мы их размещали в школах, многие из них и сейчас остаются здесь. Также много людей приехали из Мариуполя и Мелитополя", - рассказал городской голова.

Как сообщал УНИАН, оккупанты заминировали мосты и дороги, по которым жители Херсонщины пытаются выехать на подконтрольную территорию.

Вас также могут заинтересовать новости: