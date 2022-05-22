В населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской тергромад, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

Оккупанты заминировали мосты и дороги, по которым жители Херсонской области пытаются выехать на подконтрольную территорию.

Об этом говорится в переданной журналистом сводке Херсонской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Стабильно сложная ситуация на территории всей области, за прошедшие сутки — взрывы и обстрелы во всех районах. Подтверждается информация от жителей тергромад относительно минирования мостов и дорог, по которым жители Херсонской области пытаются выехать на подконтрольную территорию", - говорится в сводке.

Отмечается, что в населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской тергромад, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

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