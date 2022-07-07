В настоящее время девять мобильных установок HIMARS и подобных систем залпового огня, предоставленных США и партнерами, работают в Украине.

Союзники передали Украине 9 РСЗО HIMARS и аналогичных комплексов. Это мощное оружие, но ВСУ нуждается в большем количестве реактивных систем залпового огня.

Об этом для The Wall Street Journal рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сообщил, что поступления американских ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) в прошлом месяце позволило Украине точно поражать вражеские цели за линией фронта, до которых раньше мы не достреливали.

В настоящее время девять мобильных установок HIMARS и подобных систем залпового огня, предоставленных США и партнерами, работают в Украине. Россия беспомощна против такого вооружения, добавил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина ведет оборонительную войну, а для контрнаступления нужно несколько десятков РСЗО.

Ранее Данилов сказал, что армия оккупантов истощилась и не имеет сил атаковать более чем на одном направлении фронта.

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