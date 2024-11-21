Украина имеет лишь ограниченное количество систем противоракетной обороны Patriot, которые могут справиться с такими целями.

Утром 21 ноября Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Украинская противовоздушная оборона имеет возможности сбивать такой тип ракет, пишет CNN со ссылкой на проект Missile Threat Project Центра стратегических и международных исследований.

Украина имеет батареи системы противоракетной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами и Германией, которые способны перехватывать боеголовки баллистических ракет. Система Patriot разработана для поражения входящих боеголовок с помощью их собственной взрывающейся боеголовки или с помощью кинетических перехватчиков, которые уничтожают входящую боеголовку путем прямого удара.

Перехватчики Patriot имеют вертикальную дальность около 20 километров и защищают территорию около 15-20 километров вокруг батареи, согласно исследованиям Конгресса.

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Киев сообщил, что его вооруженные силы успешно использовали систему "Пэтриот" для перехвата российских баллистических ракет "Кинжал" в 2023 году. Но "Кинжал" - это баллистическая ракета воздушного базирования, которая запускается с истребителей МиГ и является более легкой целью, чем боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты.

Впрочем, Украина имеет лишь ограниченное количество систем противоракетной обороны Patriot и батарей. Некоторые города, например столица Киев, пользуются большей защитой, чем другие.

Удар по Днепру - Россия запустила межконтинентальную ракету

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

Россия запустила эту ракету с полигона Капустин Яр Астраханской области. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет.

Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на удар российской межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

"Обо всем, что летело (в том числе из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить - написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием", - написал Игнат.

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