Также морпехи уничтожили четыре танка, три минометных расчета и другую технику.

Морские пехотинцы за эту неделю ликвидировали на украинской земле 300 российских захватчиков. Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить 300 оккупантов, 9 боевых бронированных машин, 4 танка, 10 единиц автомобильной техники, 3 минометных расчета, единицу специальной техники и 7 артиллерийских систем врага", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащие ВМС вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море для преодоления продовольственного кризиса. На прошлой неделе в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов вышли 20 судов, на борту которых было более 500 тыс. тонн зерна и другой агропродукции.

Видео дня

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 2 марта украинские воины ликвидировали 765 российских оккупантов. Всего с 24 февраля 2022 года потери РФ в Украине ориентировочно 151 тыс. 370 человек. Интересный факт, что в Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых.

Между тем Оперативное командование "Юг" сообщило, что на Херсонщине украинские военные уничтожили два вражеских наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

А министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что потери россиян на Бахмутском направлении составляют около 500 убитых и раненых ежедневно. Несмотря на это, россияне продолжают вести свое наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: