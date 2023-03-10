Украинские бойцы уничтожили семь лодок оккупантов.

Силы обороны предупредили очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона.

В результате операции были уничтожены семь российских лодок, рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан I ранга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. По ее словам, эти острова остаются "серой зоной".

"Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их "акция" была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в количестве примерно 20 человек уничтожены", - рассказала Гуменюк.

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Она отметила, что российские захватчики постоянно пытается высадить там свои диверсионно-разведывательные группы, однако безуспешно.

Российские ДРГ

Напомним, что в конце 2022 года российская диверсионно-разведывательная группа пересекла границу Сумской области, украинские военные вступили с ними в бой.

Военный эксперт Юрий Федоров рассказал, что ДРГ могут выполнять различные задачи - от диверсий на объектах критической инфраструктуры до ликвидации региональных руководителей.

Недавно в Генштабе сообщили о попытке российской ДРГ прорваться в Купянский район Харьковской области.

В феврале защитники Украины уничтожили ДРГ, которая пыталась высадиться на остров в дельте Днепра на переоборудованной лодке.

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