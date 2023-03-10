Между тем оккупационные войска России не оставляют попыток окружить Бахмут.

За минувшие сутки наши воины отбили 102 атаки российских оккупантов вдоль линии фронта. Между тем, враг не оставляет попыток окружить Бахмут.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елино Черниговской области; Середина-Буда и Атинское-Сумской и Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, семь населенных пунктов в Харьковской, три – в Луганской и один в Донецкой области.

В Генштабе также отметили, что на Бахмутском направлении враг не прекращает штурм Бахмут. Украинские защитники отбили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник осуществлял безуспешные наступательные действия неподалеку Марьинки, Угледара и еще 8 населенных пунктов Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Угледар и еще 7 населенных пунктов.

Тем временем на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов Донецкой области; восьми - Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Также В Генштабе отметили, что РФ сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирования наступательных группировок не выявлено.

В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

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Как сообщал УНИАН, по словам представителя Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, за минувшие сутки на Бахмутском направлении фронта российские захватчики нанесли 128 артиллерийских ударов, произошло 41 боестолкновение. По его словам, сейчас тактика российских войск - идти малыми тактическими пехотными группами, в первую очередь, группами "Вагнера".

Череватый также отметил, что заявления НАТО о том, что оккупанты могут в ближайшие дни захватить Бахмут, свидетельствуют о недостаточном понимании ситуации. По его мнению это связано с тем, что в НАТО более привыкли к стабилизационным и миротворческим миссиям.

Между тем военный эксперт Александр Коваленко считает, что российские войска не имеют сил, чтобы окружить ВСУ в Бахмуте. Для этого оккупантам понадобятся еще не менее 30 БТГ. Однако все ресурсы сосредоточены на штурмах города - в основном северной части

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