В Генштабе также отмечают, что сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе, и с территории Беларуси.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка на Донбассе", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА, в том числе, и с территории республики Беларусь.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. На других направлениях враг совершал обстрелы.

Так, на Северском направлении оккупанты РФ били из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка на Сумщине.

На Слобожанском направлении российские оккупанты обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Меловое, Старица, Стрелечье, Ветеринарное, Уды и Чугуновка.

На Купянском и Лиманском направлениях обстреливали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестовое, Двухлетнее, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ямполивка и Терны.

Тем временем на Бахмутском направлении оккупанты атаковали из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорный, Білогорівка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорськ, а на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковиевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельське, Нетайлове и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времеевка, Нескучное и Парасковиевка.

На Запорожском направлении российские захватчики били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Васильевка, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольгевское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 18 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадал город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

Война в Украине: что известно

Украинские войска продолжают держать оборону на фронте, а на некоторых его участках проводят успешное наступление. Вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои на фронте. Однако, по данным и Генштаба ВСУ, и международных военных аналитиков, РФ преувеличивает свои успехи в этом направлении. Оккупантам нужно изобразить победу хоть где-нибудь.

В новом отчете эксперты Института исследования войны (ISW) отмечают усиление боевых действий на Донбассе. Войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях, вблизи Угледара они пытаются окружить подразделения ВСУ.

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