'Действуем по ситуации': Жданов объяснил, почему нет призыва женщин и трудовой мобилизации

По словам эксперта, у Минэкономики должен быть план мобилизации экономики страны при переходе на военные рельсы.

В Украине возможно усилить рекрутинг женщин в ВСУ, но пока трудно определить, нужно ли это делать. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Фокус.

"У нас сегодня один говорит, давайте полмиллиона мобилизуем, второй говорит - 160 тысяч, вот госпожа Берлинская говорит, женщин надо мобилизовать. Не знаю, давайте детей мобилизуем, бросим такой лозунг. Дело в том, что единственная структура или организация, которая должна объявлять эти цифры - это Генеральный штаб ВСУ. Только Генштаб может посчитать потребности на сегодня, на сейчас, или на полгода, год, планируя боевые действия", - заявил журналистам эксперт.

Также Жданов отметил, что трудовая мобилизация является политическим решением, которое должно быть подано Кабинетом министров Украины. Он подчеркнул, что утвердить его должна ставка Верховного главнокомандующего.

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Трудовая мобилизация вводится в особый период после объявления военного положения, объяснил эксперт в разговоре с журналистами. По его словам, у Минэкономики должен быть план мобилизации экономики страны при переходе на военные рельсы.

Кроме того, Жданов поделился, почему это не происходит уже сейчас:

"Я не знаю, почему мы тушим пожар тогда, когда у нас начинаются проблемы в экономике, обеспечении Вооруженных сил. К сожалению, у нас нет плановой экономики, нет взгляда на шаг, два шага вперед. Мы действуем сугубо по ситуации, пытаясь тушить пожар по мере его возникновения. Это проблема государственного управления".

Мобилизация женщин - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что воин-адвокат Евгения Закревская заявила, что обязательная мобилизация женщин в Украине является актуальной. Она считает, что честным выбором гражданина страны является сопротивление.

Кроме того, адвокат Татьяна Савченко рассказала, кто из женщин попадает под мобилизацию в ноябре. Она подчеркнула, что все украинки могут быть призваны в армию только по добровольному согласию.

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