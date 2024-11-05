В ТЦК и СП пытаются работать не только над мобилизацией, но и над рекрутингом, отметил майор.

Комплектование бригад по контракту с точки зрения постановки задач для ТЦК никак не отличается от комплектования по мобилизации.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Зміст". Он пояснил, что к ним так же приходит количество людей, которые ТЦК должен привести по контракту. Именно поэтому в военкоматах работают рекрутеры, которые и занимаются этими вопросами.

"Есть у нас рекрутеры, которые проводят работу внутри ТЦК. Например, приходит человек, у него есть право на отсрочку. Ему говорят - хорошо, ты имеешь право не мобилизоваться, но, возможно, ты хотел бы. Тебя никто не призывает, но ты имеешь право подписать контракт. Подумай", - сказал Истомин.

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Он добавил, что таких случаев уже было довольно много. В то же время он добавил, что таким образом идет рекрутинг не только мужчин, но и женщин, которых по мобилизации призвать невозможно:

"По контракту процентов, пожалуй, 20 идут - это именно женщины. Это люди, которые точно не обязаны по мобилизации стать в ряды ВСУ. Но они приходят, они что-то слышали, где-то что-то знают. Они спрашивают. Состояние здоровья - пригодна? Пожалуйста, идут защищать, как мужчины, так и женщины".

Мобилизация в Украине - что известно

Ранее нардеп Соломия Бобровская заявила, что Украина не сможет выполнить мобилизационный план до конца года. По ее словам, проблема в том, что с августа темпы мобилизации в Украине значительно уменьшились.

Кроме того, она опровергла информацию о том, что в Украине планируют мобилизовать 500 тысяч человек. По ее словам, в Украине нет таких планов ни на 2024, ни на 2025 годы.

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