Честный выбор гражданина - сопротивление, полагает аэроразведчица.

Обязательная мобилизация женщин в Украине сегодня актуальна.

Таким мнением поделилась воин-адвокат Евгения Закревская, которая проходит службу в 92 отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины и является аэроразведчицей. Во время интервью hromadske она заявила, что обязательную мобилизацию женщин "уже давно нужно объявить".

"...Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже тоже никак", - сказала собеседница.

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По ее словам, благодаря мобилизации женщин те военные, которые уже служат, смогут восстанавливаться, общаться с близкими, жить своей жизнью, а не "торчать" в пункте постоянной дислокации:

"Хотим мы или нет - мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети также для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление".

По ее мнению, честным выбором гражданина страны является сопротивление.

В центре внимания закон о мобилизации - что сообщалось

В начале апреля в Украине приняли законопроект о мобилизационных мероприятиях. Стоит отметить, что мобилизовать в Украине могут мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны к службе, не имеют причин для отсрочки и те, которые не забронированы.

Мобилизация женщин в Украине возможна только с их согласия. Стоит отметить, что военнообязанными в нашей стране являются женщины-медики. Адвокат Татьяна Савченко подчеркивала, что в Конституции Украины не указано, что государство должны защищать только мужчины. В документе говорится, что на защиту страны должны становиться все граждане, независимо от пола.

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