Мужчина по имени Александр, отбывавший наказание за ограбление, потерял многих членов семьи в Мариуполе, который разбомбили россияне.

С недавних пор в ряды Сил обороны Украины стали привлекать заключенных. Они идут на фронт не ради амнистии, пишет The Telegraph.

Издание рассказало о мужчине по имени Александр. Он говорит, что согласился сменить тюремную камеру на окоп по двум причинам: мужчина хочет отомстить россиянам, которые убили нескольких членов его семьи, а также после почти половины своей жизни за решеткой – изменить свой путь.

Мужчина отбывал наказание за ограбление. Однако из-за принятого решения уже проходит обучение стрельбе в тренировочном лагере. Через несколько недель он и его новые товарищи пройдут обучение и присоединятся к тысячам осужденных добровольцев на передовой. Отмечается, что Александр и другие заключенные стали в ряды армии в соответствии с новым украинским законом.

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"Я не чувствую никакого давления, чтобы пойти служить. Я просто решил полностью изменить свою жизнь. У меня также есть большая мотивация: многие члены моей семьи погибли в Мариуполе. Мне нравится мой выбор, потому что теперь вместо того, чтобы лежать на тюремной койке, я могу получить новые навыки и изменить свою жизнь", – рассказал мужчина.

Согласно новому предложению украинского правительства, заключенным, которые становятся в ряды войска, остаточные сроки заключения погашаются. Они получают условно-досрочное освобождение, если соглашаются служить в армии без отпуска до конца войны.

По данным Министерства юстиции, тысячи людей уже согласились пойти на войну, а новобранцы уже проходят подготовку. Украинские бригады готовы принимать осужденных.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в прошлом месяце, что существует конкуренция между военными командирами по привлечению заключенных, "поскольку существует нехватка рабочей силы, поэтому они очень хотят иметь доступ к этим людям".

По всей стране уже почти 5 000 заключенных согласились стать добровольцами в рамках этой программы. Министр ранее заявлял, что ожидает, что в целом к программе присоединятся от 10 000 до 20 000 заключенных.

Мобилизация заключенных: что говорят военные

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что военные на фронте ожидают пополнения, в том числе из числа мобилизованных осужденных, потому что есть критическая нехватка личного состава. При этом он исключает создание "штрафбатов", отметив, что в случае его бригады эти люди будут интегрированы в подразделения.

В то же время 34-летний командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который сейчас переходит на новую офицерскую должность в штурмовой роте из заключенных, отметил, что во время общения с людьми в колонии он сразу "снимает с них розовые очки" и объясняет, что война – это очень опасно. Военный говорит, что при наличии хорошей подготовки эти мобилизованные смогут принести хороший результат, поскольку морально они готовы.

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