Дмитрий Кухарчук говорит, что осужденных, которые придут, будут распределять по 1-2 человека в отделение, чтобы они могли легко интегрироваться.

Военные на фронте ожидают пополнения, в том числе из числа мобилизованных осужденных, потому что есть критическая нехватка личного состава.

Об этом сказал командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук в интервью "Армия ТВ". Он исключает формирование "штафбатов".

"В нашем случае это будут люди, которые будут интегрированы в подразделения. То есть я собираюсь в каждый из своих взводов в каждое отделение дать по 1-2 человека. То есть они будут распределены", - сказал командир батальона.

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Создавать отдельные подразделения из мобилизованных заключенных, по его убеждению, неправильно с разных точек зрения.

"Если отдельные подразделения (формировать из мобилизованных заключенных), то это "штрафбат". И это очень плохая история. Последствия будут такие, что, во-первых, это отобьет желание дальше идти мобилизоваться другим заключенным. А мы же хотим - разовую историю или на постоянной основе? Если это разовая история, то это просто аналог ШтормZ и ничем от него не отличается. Проблема в том, если у кого-то вдруг появилась такая концепция и он хочет ее реализовать, то надо помнить, что в российских тюрьмах до истории с "вагнером" и ШтормZ сидело около 700 тысяч человек, в украинских - 30 тысяч. Поэтому реализовать эти истории так как они реализуют, именно "мясными штурмами", - нереально... Второе последствие, что это будет иметь очень негативный имидж на международной арене", - сказал Кухарчук.

По его мнению, мобилизованных заключенных не должно быть более 20% от общего количества личного состава.

"Мы же добровольческое подразделение. И нам при формировании бригады дали часть мобилизованных людей... Начались вопросы: "Что это будет? А как они будут воевать? Как мы будем с мобилизованными воевать? Но правда оказалась в том, что тот процент мобилизованных, который нам дали, - это было не более 20% от общего количества личного состава - интегрировался в подразделение и проявил себя хорошо. Люди поняли, что их приняли в семью, почувствовали себя частью семьи и во многих случаях проявляли себя не хуже, а иногда лучше, чем добровольцы. В результате эта граница размылась. Если бы это было 50% на 50% - то могли бы быть проблемы, я уверен, что они были бы. Поэтому главный вопрос, чтобы подсчитать тот необходимый процент. Я думаю, что это должно быть не более 20%, в идеале 15% заключенных к числу добровольцев, так же как и мобилизованных к добровольцам. Я вижу это так", - прокомментировал Кухарчук.

По его словам, бойцы и командиры понимают, что есть большая, критическая нехватка личного состава.

"Все ждут, когда будет пополнение. Все понимают, что нам нужны люди", - подчеркнул он.

Мобилизация заключенных в ВСУ

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

По мнению заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, государство приняло правильное решение, когда предоставило возможность заключенным мобилизоваться в ряды Сил обороны Украины.

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