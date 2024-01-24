По ее мнению, к этому нужно готовиться уже сегодня.

На третий год полномасштабной войны нужно быть реалистами и понимать, что воевать будут все.

Об этом в интервью ТСН заявила военная Алина Михайлова. "Истории о том, что кто-то не хочет идти в армию - все будут воевать, хочешь ты этого или не хочешь. Нужно смириться с этим. У нас сегодня очень много анкет в батальоне, мы сейчас проводим мобилизацию парней 20-21 год, 18 лет. Воевать будут все. Вопрос, что пока сегодня у вас есть возможность выбрать, с кем вы будете воевать, то есть это батальон, подразделение, рота, где вы понимаете, что там есть хотя бы какой-то стержень и ценность вас как человека", - сказала военная.

По ее мнению, к этому нужно готовиться уже сегодня.

"Давайте уже на третий год полномасштабной войны будем реалистами, будем говорить, что воевать будут все. И ты сейчас должен готовиться, выбирать подразделение, идти в свой ТЦК, подавать документы, поступать проходить КМБ и готовиться. Других вариантов нет и не будет. Другой вариант, что мы тогда проиграем войну", - считает она.

Также Михайлова отметила, что сегодня есть большой дефицит кадровых военных.

"Если вы спросите у офицеров, кого не хватает, они скажут, что, конечно, не хватает пехоты, но он скажет, не хватает и младшего офицерского состава, командиров. На них просто нет людей. Потому что кадрового резерва нет", - заявила она.

Мобилизация в Украине

Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко солидарен с тем, что надо мобилизовывать с 18-ти лет, поскольку "никто не рожден для войны". По его словам, нужно улучшать военные институты подготовки личного состава, развивать учебные центры.

В то же время, командир 1-го механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ с позывным "Бот" резко высказался о мобилизационном возрасте в Украине.

По его мнению, в 25 лет мужчина - это "уже дядя", поэтому снизить предельную норму следует до 22 лет. Об этом защитник Украины сказал в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

"Про 25 лет - вообще смешно. 25 лет - это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25?", - заявил он.

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