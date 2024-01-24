В состоянии военного положения все еще находится Украина - мобилизация в таких условиях продолжается.

Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что военнообязанным мужчинам все еще "светит" мобилизация - Украина собирает и отправляет на фронт каждого, кто может служить. Однако не все должны сделать это по принуждению - для некоторых категорий граждан мобилизация доступна только в добровольном порядке.

Кто не подлежит мобилизации в Украине 2024 на общих основаниях

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", абсолютно всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет коснется мобилизация, если ВВК признала их годными к службе. Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, как это происходит:

Военнообязанные граждане после получения повестки, если они появились в ТЦК лично, проходят медицинский осмотр и обновляют свои военно-учетные данные. Если у них нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации, они направляются в учебный центр, где проходят обучение от одного месяца и, соответственно, уже потом направляются в свои воинские части.

Однако есть нюанс, при котором мобилизация в Украине не касается определенных граждан.

Добровольная мобилизация в Украине: кто не подлежит призыву

Существуют определенные категории граждан, которых мобилизация может коснуться, только если они сами этого захотят, а именно:

забронированные сотрудники предприятий, органов государственной власти\органов местного самоуправления\других государственных органов;

работники предприятий (учреждений, организаций), которые были привлечены к обеспечению проведения АТО и находились в районах ее проведения;

участники АТО, состоявшие в добровольческих формированиях, и находившиеся в районах проведения операции, которые позднее были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;

участники АТО, состоявшие в добровольческих формированиях, и находившиеся в районах проведения операции, которые позднее не были включены в состав военных формирований и правоохранительных органов;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время сдерживания военной агрессии России в Донецке, Луганске и областях, а также во время сдерживания военной агрессии России против Украины после 24 февраля 2022 года;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при проведении АТО (участники) или из числа военных формирований, защищавших целостность и суверенитет государства.

Важно понимать, что близкими родственниками считаются мужья, жены, сыновья, дочери, отцы, матери, дедушки, бабушки, родные (полнородные и неполнородные) братья и сестры.

Люди из вышеперечисленных категорий граждан могут посещать ТЦК для уточнения данных, предоставлять документы для оформления отсрочки, а также проходить ВВК, но мобилизация им доступна только в добровольном порядке.

Вас также могут заинтересовать новости: