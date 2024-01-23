Впрочем, военнослужащий уверен, что принцип рекрутинга в армию надо менять.

Подход украинских ТЦК к мобилизационным процессам не очень корректный. Они пользуются принципом "набрать больше людей абы куда". Люди заканчиваются из-за этого.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил Герой Украины, воин "Азова" Лев Пашко, вернувшийся из российского плена. По его словам, нужно улучшать военные институты подготовки личного состава, развивать учебные центры.

"Существует такая проблематика, что человек учится полгода заграницей, получает очень крутые навыки, но его отправляют штурмовать посадку, он там получает ранения и лечится много времени. И все. Куда лучше, чтобы этот человек вернулся, сформировал группу инструкторов, которая подготовит следующих инструкторов, которая подготовит следующих инструкторов, которая подготовит следующих инструкторов – и так будут расширяться подразделениями, готовить сержантский состав, офицерский. У очень многих людей после военкоматов спрашиваешь - куда тебя направили? "Я не знаю". Такого не должно быть", - отметил Пашко.

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Военный признался, что процесс разделения новобранцев на должности вызывает у него недоумение. Ведь иногда человека, который работает с радиоэлектроникой, радиотехникой, направляют на какие-то пехотные задачи. Лучше и больший коэффициент полезного действия от этого человека будет, если он будет, например, связистом.

"Сейчас, наверное, в мою сторону полетит много хейта, но я вполне солидарен с тем, кто говорил, что надо мобилизовывать с 18-ти лет. Я пошел на службу, попал в вооруженный конфликт еще даже когда мне не было 18-ти лет. Я не рожден для войны, я не имел какой-то военной подготовки профессиональной, но тогда это было необходимо. Но также необходимо понимать, принцип рекрутинга и набора людей в армии должен быть изменен. К лучшему", - отметил он.

Мобилизация в Украине: мнения военных

Ранее спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант Вооруженных сил Украины Михаил Макарук заявил, что оккупанты существенно увеличили численность своей армии, поэтому Украина должна мобилизовать больше людей.

А экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предлагал мобилизовать около 50-100 тысяч работников правоохранительных органов, поскольку те уже имеют базовые навыки владения оружием.

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