По словам заместителя комбата 110 отдельной механизированной бригады, действенный метод мотивации — когда новичок попадает к воинам, которые давно находятся на передовой.

Для мотивации мобилизованных нужен личный пример командиров и смешения с опытными бойцами. Об этом в интервью "Укринформ" сказал заместитель командира батальона 110 отдельной механизированной бригады по морально-психологическому обеспечению Петр.

Он отметил, что действенный метод мотивации - когда новичок попадает к воинам, которые давно находятся на передовой.

"К "тертым калачам", скажем так. Боевая среда, ребята, каждую ночь, ежедневно вступают в боевые столкновения с врагом — это лучшая школа. В частности, мотивационная", — подчеркнул Петр.

По его словам, тех, кто не может перебороть страх, отправляют работать с документами или поручают другую работу, впрочем, по большей части люди адаптируются "довольно быстро".

"Недавно пришло пополнение - молодые ребята. Через несколько дней после их появления нужно было идти забирать погибших с позиции, куда никто не мог зайти. Мы бросили запрос на добровольцев, на который откликнулись, в частности, и новички. Среди ночи мы вытаскивали парней и девушек. Несколько метров тянешь - и становишься отдохнуть. Один из них сказал: "Не думал, что мой первый боевой выход будет таким". Я отвечал: "Друг, ты даже не представляешь, какое большое дело делаешь, возвращаешь домой погибшего героя", - рассказал военный.

Офицер подчеркнул, что для каждого мобилизованного важен личный пример командира.

"Можно много рассказывать, а можно просто пойти и показать, как это сделать. И ребята будут понимать – если командир может это сделать, я тоже справлюсь", - добавил Петр.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Раду скоро поступит новая версия законопроекта о мобилизации. Юристы украинского Минобороны уже передали свои наработки на изучение руководителям всех парламентских фракций.

Также УНИАН сообщал, что безработных украинцев будут мобилизовывать через службу занятости. Особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, важных для поддержки войска в тылу.

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