В нашем государстве ежемесячно реально мобилизовать до 50 тысяч человек, считает эксперт.

В Украине продолжается мобилизация 2024, но опасно сразу взять в ряды наших Сил обороны от 450 до 500 тысяч человек.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал во время в интервью Radio NV, что "ни одна мобилизационная система не выдержит такой нагрузки". По его словам, когда в РФ в 2022 году проводили "частичную мобилизацию", то ежемесячно брали в ряды оккупационной армии 100 тысяч человек, и "это был коллапс".

По мнению собеседники, в украинские войска реально в течение месяца брать от 40 до 50 тысяч граждан. Коваленко подчеркнул, что необходимо все сделали правильно, чтобы базовая подготовка новобранцев длилась три месяца, а потом еще месяц они должны проходить подготовку в условиях, приближенных к реальным боевым действиям.

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"...отложение рассмотрения законопроекта (о мобилизации, - Ред.) на февраль означает, что мобилизация начнется не раньше марта, а первая ротация состоится в конце лета - начале осени", - считает эксперт.

Важные новости - мобилизация сегодня в центре внимания

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщил, что военные попросили о дополнительной мобилизации до 500 тысяч украинцев. Потом Кабмин подал в парламент законопроект об усилении мобилизации, но в нем нашли много "ляпов", и само правительство документ отозвало.

Позже стало известно, что Минобороны уже разработало новую редакцию законопроекта о мобилизации. Зеленский в конце января сказал, что мобилизация в Украине нужна, поскольку необходимо заменить на фронте людей, воюющих там против россиян с начала полномасштабного вторжения РФ.

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