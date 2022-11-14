Их хотят привлечь к принудительным работам.

Во временно оккупированных регионах Запорожской области российские оккупанты составляют списки мужчин для дальнейшего принудительного труда.

Сейчас захватчики роют окопы и строят укрепления в районе оккупированного Мелитополя, поэтому им нужна рабочая сила, сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

"Однако местные не спешат оказывать помощь, ведь поддержку в регионе россияне имеют только на бумаге", - говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за этого "кадыровцы" ходят по домам в селах и ищут мужчин для "мобилизации", а именно для дальнейшего привлечения к принудительным работам.

В Центре национального сопротивления призывают жителей временно оккупированных регионов по возможности покинуть их, чтобы не становиться ресурсом для оккупантов.

Что происходит в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, 9 ноября российские войска обстреляли Запорожскую область 71 раз. Под удар попали 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах.

Из-за атак пришлось эвакуировать жителей района, оказавшегося в зоне поражения ракетой "Искандер-К" с кассетным зарядом.

10 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по району сосредоточения российских захватчиков в Запорожской области. По данным Генерального штаба ВСУ, в результате они потеряли ранеными более 100 человек.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в Мелитопольском районе возможно очень быстрое контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: