В одном из районов Запорожской области одно удовольствие воевать, сообщил советник Офиса президента.

В Мелитопольском районе Запорожской области возможно очень быстрое контрнаступление Вооруженных сил Украины, поскольку там широкая степь.

Этот район очень сильно отличается от Херсонской области, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". По его словам, в Мелитопольском районе "воевать одно удовольствие".

"…Мелитопольщина, Запорожская область очень сильно отличается от Херсонской… - там намного меньше ирригационных сооружений, которые являются препятствием, и такая широкая привольная степь, по которой даже вне дорог можно очень ловко продвигаться и наступать очень быстро. Быстрее, чем по Харьковской области", - сказал собеседник.

По его словам, противник это понимает, именно поэтому роет укрепления на севере захваченного Крыма.

"Понимают, что очень быстро может все произойти…", - добавил Арестович.

Напомним, противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области. С 26 февраля Мелитополь находится под контролем врагов. После оккупации город покинули более чем половина жителей.

Контрнаступление ВСУ - самые важные новости

Украинская армия в конце лета начала контрнаступальные действия на ряде направлений. Сначала от противников была освобождена почти вся Харьковская область.

Позже стало известно, что деоккупированы ряд населенных пунктов на Донбассе и в Херсонской области. 11 числа наши спецподразделения зашли в Херсон.

12 ноября сообщалось, что в Николаевской области освобождены 48 населенных пунктов, и под оккупацией в регионе оставалась только Кинбурнская коса.

Вас также могут заинтересовать новости: