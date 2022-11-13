Сейчас продолжается разминирование территории, которая оказалась в зоне поражения ракетой "Искандер-К".

В Запорожье правоохранители провели эвакуацию жителей Шевченковского района после ракетного удара со стороны РФ. Люди оказались в зоне поражения ракетой "Искандер-К" с кассетным зарядом.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области, в безопасные места эвакуированы 29 жителей. Еще 59 человек выехали самостоятельно.

"Жители одного из жилых районов города оказались в зоне поражения ракетой "Искандер-К", снаряженной кассетным зарядом. Взрывоопасные элементы рассыпались среди жилого массива. Из-за того, что кассеты могут сдетонировать в любой момент, проведена временная эвакуация населения. Информация о повреждении или разрушении объектов инфраструктуры, а также о погибших или пострадавших не поступала", – подчеркнули в полиции.

Видео дня

Отмечается, что россияне ударили по Запорожью в 16:30. В эпицентре поражения оказались несколько улиц одного из районов города.

На местах инцидента работают полицейские, работники ГСЧС, УСБУ, медики и представители местной власти. Правоохранители изымают обломки разорванных ракет и документируют последствия военного преступления российских оккупантов.

"С целью обезвреживания кассетных боеприпасов и обеспечения безопасности гражданского населения из жилых многоквартирных домов, находящихся в зоне возможной детонации неразорванных элементов, силами полиции и спасателей в безопасные места эвакуированы 29 жителей, еще 59 выехали самостоятельно. Сейчас продолжается разминирование территории силами работников взрывотехнической службы ГУНП и Управления ГСЧС в Запорожской области", – добавили правоохранители.

Ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожье и область. Кроме того, по сравнению с августом-сентябрем россияне выпускают почти в десять раз меньше автомобилей с оккупированной территории Запорожской области в областной центр.

В течение суток, 9 ноября, российские оккупанты обстреливали Запорожскую область 71 раз. Под атакой оказались 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что россияне массово свозят людей в оккупированный Мелитополь с других временно захваченных территорий. Они заселяют их в пустующие дома на территории города и окрестных сел. А в отдельных местах рашисты пытаются выстраивать оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: