Информация о погибших уточняется.

Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Запорожской области 10 ноября.

В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется, говорится в утренней сводке Генштаба.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

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За минувшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БпЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.

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Враг продолжает наступать на востоке страны. В течение 11 ноября россияне вели штурмы на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Сейчас на правобережье области ВСУ проводят стабилизационные меры. В то же время на левом берегу россияне совершенствуют фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

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