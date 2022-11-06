Военная отметила, что есть очень много моментов, с которыми может столкнуться не только женщина, а в целом военнослужащий. Поэтому надо быть готовым ко всему.

В Украине пока отложили обязательный воинский учет женщин. Однако с началом полномасштабной войны в Украине многие из них добровольно пошли на службу в Вооруженные силы.

Среди них и журналистка Маргарита Ривчаченко, которая в начале полномасштабного вторжения России вступила в ряды теробороны, а теперь она парамедик, и пресс-офицер ВСУ на Донецком направлении. В интервью НВ она рассказала, что следует знать женщинам, которые еще думают, вступать в ряды ВСУ, к чему подготовиться, чтобы этот опыт попадания в ВСУ был максимально положительным.

Так, по ее словам, в первую очередь надо подробно узнать о той специальности, за которую намерен отвечать в ВСУ.

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"Первое, что я бы посоветовала, - это поговорить, как говорится, "без купюр" с женщиной, которая уже служит на той же должности, на которую ты собираешься. Когда ко мне обращаются девушки, спрашивают, как быть парамедиком, как быть пресс-офицером, первое я говорю: если у вас есть возможность не участвовать в армии, то не присоединяйтесь. Я рассказываю все минусы армейской жизни. И если девушка после этого всего говорит "но я все равно готова" - окей, вы прошли первое испытание. Дальше уже можно говорить о том, как именно приобщаться", - отметила военная.

Есть очень много моментов, с которыми может столкнуться не только женщина, а в целом военнослужащий. Отдельно подлинно женских аспектов гораздо меньше, чем общечеловеческих: например, готовы ли вы жить в одном помещение с незнакомыми людьми 24/7, не имея своего собственного пространства, не имея возможности уединиться, не имея возможности распоряжаться своим временем? Готовы ли вы к тому, если вы идете на должность стрелка, снайпера, пулеметчика, войти в непосредственный контакт с врагом? Готовы ли вы овладевать некоторыми новыми знаниями?

"Если человек идет на медика, то обязательным является не бояться крови, не бояться травм и, желательно, до того каким-то образом иметь опыт. Понимать, как может выглядеть сломанная нога, вырванная кость, обрубленный кусок человеческого тела; что такое, когда человек кричит не своим криком. Ты должен отточить протокол оказания первой домедицинской помощи до автоматизма. Если мы говорим о работе пресс-офицера, то я бы сказала, [что важно] стрессоустойчивость, контакт и язык. К сожалению, у нас не так много людей говорят на любом иностранном языке. Всегда является плюсом, что человек может напрямую общаться с журналистами, и, помимо своей основной работы, организовать им съемку в определенном подразделении, еще и дополнительно рассказать о том, что такое вообще война в Украине", - отметила Ривчаченко.

По ее убеждению, физическая подготовка на самом деле не столь важна, как моральная, психологическая подготовка и подготовка того, что у вас должен быть хороший тыл.

"Если у вас есть семья, друзья, которые готовы не только поддерживать вас морально, но иногда могли вам быстро выслать вещи, или кому-то позвонить, решать вопросы, которые могут возникнуть в вашей гражданской жизни. Вам нужны эти связи, чтобы делать это дистанционно. И это на самом деле вещи, о которых люди забывают. Когда ты приобщаешься к армии, у тебя не исчезает все остальное жизнь. У тебя просто появляется еще больше обязательств и еще больше работы. Поэтому надо к этому быть готовым", - подчеркнула она.

Кроме того, Ривчаченко советует не забывать, - если ты женщина, то будут вопросы по твоему здоровью, особенно женскому здоровью.

"Все вопросы гигиены и подобные надо брать в свои руки. Я всегда советую девушкам подготовить свою аптечку, кроме обычной, которой вы пользуетесь при травмах. Это аптечка от разных видов боли, обязательно — все гигиенические средства в количестве, умноженном на десять. Иногда у тебя не будет возможности что-то купить, иногда ты можешь оставить где-то вещи. Надо, чтобы всего было с запасом. Пожалуй, это самое главное", - отметила Ривчаченко.

И добавила: "Я всегда всем говорю: надо помнить, что назад пути нет. Если тебе не понравилось, ты уже не пойдешь домой. Это не так, как уволиться с работы. Даже если вы не подписываете контракт, а идете как мобилизованный военнослужащий, это значит [службу] до особого распоряжения или президента, или когда он отменяет военное положение. И непонятно, когда это изменится. Это такая лайт-версия твоего контракта на всю жизнь. Ты действительно не знаешь, когда это закончится. И у военнослужащего даже Конституцией ограничены права и свободы. Чтобы потом не было удивления: а почему, когда мне хочется, я не могу поехать в отпуск? А потому. Потому что есть определенные законы. Или мне говорят: "Почему вы не можете сделать что-то?". Я не могу нарушать приказов, даже если вы мой лучший друг. Я не могу вас провести на позицию, потому что командир мне запретил".

Мобилизация в Украине 2022 - важные новости

24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день в нашей стране была объявлена мобилизация, и мужчинам от 18 до 60 лет закрыли выезд.

В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

В конце октября начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач говорил, что мобилизация в Украине может усилиться, если этого потребует ситуация, которая сложилась на фронте. Горбач добавил, что каждый центр комплектования и соцподдержки (военкомат) имеет план по количеству специалистов, которых нужно мобилизовать.

Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. Это можно сделать в нескольких случаях.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию. Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

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