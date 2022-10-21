В то же время женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Об этом речь идет в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента.

Отмечается, что соответствующий закон возвращен с подписью от президента сегодня, 21 октября.

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Воинский учет женщин в Украине

7 октября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О военном долге и военной службе" (реестр. №6482), которым устанавливается постановка женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных выше, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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