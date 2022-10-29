Потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в ближайшее время не будет.

Мобилизация в Украине может усилиться в случае возникновения соответствующей ситуации на фронте. У каждого центра комплектования и соцподдержки (военкомата) есть план по количеству специалистов, которых нужно призвать.

Об этом Liga.net рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва также будут меняться, но насколько – наперед нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже составляются с учетом мобилизации в России", - пояснил Горбач.

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По его мнению, потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в ближайшее время не будет.

"Теоретически может быть что угодно. Но сейчас, наоборот, принимаются законы о возможности освобождения отдельных категорий людей, которые мобилизовались после 24 февраля. Например, на освобождение теперь имеют право родители троих или более детей. То есть есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению", - добавил начальник управления.

Горбач отметил, что сейчас в военкоматы приходит гораздо меньше добровольцев, однако они все равно есть.

"Статистика о количестве добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают. Кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто – то по законодательству не подлежит призыву - например, это юноши до 27 лет, которые ранее не проходили службу", - сказал он.

Горбач пояснил, что в Украине сейчас мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Сейчас дефицита среди специальностей нет. По его словам, тех, кто не проходили службу, но были мобилизованы, отправляют в учебный центров первоначальной подготовки. Там они проходят месяц подготовки.

"Месяц готовят на простые специальности – например, стрелков. Если нужно обучить человека на наводчика или командира боевой машины, то к месяцу добавляются еще две недели или больше. А чтобы получить высококвалифицированную специальность – как оператор дронов – нужно учиться несколько месяцев", - добавил чиновник.

Всех этих специалистов постоянно готовят в нужном количестве, поскольку этот процесс не останавливается.

"Разница нашей мобилизации от мобилизации в России в том, что у нас люди только учатся больше месяца, а у них 21 сентября человека призвали, а 10 октября он уже вернулся домой в полиэтиленовом пакете", – подытожил Горбач.

Мобилизация в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Российской Федерацией. В тот же день в стране объявили мобилизацию.

В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. Это можно сделать в нескольких случаях.

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