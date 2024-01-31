Основным представителем будет министр, а главнокомандующий будет выступать в качестве содокладчика.

Новый законопроект о мобилизации, который вчера зарегистрировал Кабмин, в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Как сообщается в документации на сайте парламента, главным представителем документа в парламенте будет Умеров. Залужный будет выступать как содокладчик.

Министерство обороны утверждало, что комментарии и замечания к законопроекту о мобилизации были учтены совместно с Генеральным штабом ВСУ, правительством и народными депутатами. Новый документ определяет "прозрачные правила мобилизационного процесса", а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

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Новый законопроект о мобилизации - что известно

Во вторник, 30 января 2024 года, Кабинет Министров Украины передал в ВР обновленную версию законопроекта о мобилизацию.

Как сообщал УНИАН, в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить Регистрация электронного кабинета. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если ее прислали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

При этом уклонистам запретят выезд за границу, арест активов разрешат.

Кроме того, новый документ предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей. Бронирование будут иметь главы городских и поселковых, территориальных общин. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

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