Государственные служащие больше не будут иметь права на отсрочку.

Кабинет министров подал в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Этот документ предлагает разрешить призывать на военную службу чиновников и правоохранителей.

Как сообщается в проекте закона, Кабмин призывает установить "учет" для всех. Другими словами, государственные служащие больше не будут иметь права на отсрочку.

Под мобилизацию могут попасть работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, прокуратуры, НАБУ, Службы судебной охраны и Нацполиции.

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"Государственные служащие бронируются как все. Категория "Б" и " в "- 50% от военнообязанных в каждом органе", - указывается в тексте законопроекта.

Бронирование будут иметь главы городских и поселковых, территориальных общин. А вот военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления будут иметь бронирование в размере 50% от штата.

Война в Украине - мобилизация

Во вторник, 30 января 2024 года, Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизацию.

Как сообщал УНИАН, в обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. Согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в электронный кабинет призывника. Повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения будут считать тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если повестку прислали позже 17: 00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

При этом уклонистам запретят выезд за границу, арест активов разрешат.

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