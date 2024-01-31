Если документ будет подписан, мобилизация в Украине станет более неприятной.

В Верховную Раду подали законопроект, согласно которому всеобщая мобилизация в Украине "заиграет новыми красками". Если депутаты проголосуют "за", а президент подпишет законопроект, новые правила вступят в силу. УНИАН разобрался, что предлагают изменить власть имущие.

Мобилизация в Украине 2023 - последние новости по тексту законопроекта

Мобилизация в Украине сегодня проводится по определенным правилам, но обновленный законопроект предлагает изменить многие нормы для военнообязанных лиц. Основные положения таковы:

призывной возраст в Украине снижается до 25 лет;

отмена срочной службы, вместо нее - базовая военная подготовка;

мобилизация для добровольцев дает 2 месяца на решение своих личных вопросов и проблем перед отправкой на службу;

арест на средства и ценности в банке, ограничение на вождение авто через суд.

В тексте законопроекта сказано, что последний пункт будет касаться тех граждан призывного возраста, которые не явились в ТЦК в течение 10 дней с момента получения повестки. Кроме ареста счетов и ценностей и невозможности свободно водить авто, они также не смогут выехать за границу.

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Мобилизация и вручение повестки в электронном виде

Еще одно нововведение - повестки могут быть отправлены призывникам, военнообязанным и резервистам в электронный кабинет. По мнению властей, это теоретически может облегчить то, как проходит мобилизация.

Днем вручения повестки о вызове в ТЦК является:

день вручения такой повестки под расписку;

день, когда ТЦК получат уведомление о том, что повестка доставлена в электронный кабинет призывника (!).

Кроме этого, все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на учете (или снятые с него), должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ.

Авторы законопроекта дополнительно назвали причины, которые считаются уважительными для неявки в ТЦК по срокам, обозначенным в повестке:

препятствие стихийного характера;

болезнь призывника;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие возможности прибыть в указанные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены.

О причинах неприбытия следует уведомить ТЦК в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Мобилизация силами полиции и врачей - новые полномочия

Также мобилизация в Украине 2024, если законопроект будет принят, предполагает, что городские администрации и органы местной власти могут и должны способствовать сотрудникам ТЦК и обеспечивать прибытие призывников в сам ТЦК.

Сотрудники полиции на законодательном уровне получат возможность законно информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК, а также смогут помочь сотрудникам ТЦК и СП доставить уклониста и\или призывника в центр комплектования.

Сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц старше 18-25 лет хотят обязать и руководителей больниц. Врачи будут отчитываться военкомату об их поступлении на лечение в течение трех дней.

Мобилизация для мужчин за границей

Депутаты, создавшие этот законопроект, также считают, что мобилизация в Украине должна коснуться и тех мужчин призывного возраста, которым удалось покинуть страну. Специально для них прописана важная норма:

Любые консульские действия в заграничных дипломатических учреждениях для мужчин от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, будут осуществляться только при наличии у них военно-учетных документов.

Исключение - оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй отец - иностранец, оформление наследства.

ВАЖНО: оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта гражданина Украины тоже будет производиться только при наличии военно-учетных документов

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