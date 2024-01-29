Украинские власти не смогли спланировать темпы пополнения войск в первый год войны, что заставило спешить сейчас.

Президент Владимир Зеленский, похоже, не желает брать на себя ответственность за расширение мобилизации, вместо этого просит правительство и армию найти больше аргументов в поддержку такого шага. Одновременно предложенный правительством законопроект отправили на доработку, пишет The New York Times.

Отмечается, что по словам военных, массовая мобилизация – это вопрос для гражданского правительства, и такой ответ может обострить напряженность, назревающую между господином Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Это горячий картофель. Политическое руководство решило избежать мобилизации на протяжении большей части войны. Но после двух лет войны, когда войска истощены, игнорировать его нельзя, и именно сейчас кто-то должен нести политическую ответственность", – заявил глава фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский.

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Авторы статьи считают, что необходимость пополнения украинских вооруженных сил была очевидной в течение многих месяцев войны. Солдаты на фронте рассказали, что они заметили постоянное снижение качества новобранцев. Дезертирство также становится проблемой. Это побудило ТЦК перейти к более агрессивной тактике во время мобилизации.

Залужный в ноябре заявил, что процесс призыва необходимо пересмотреть, "чтобы наращивать резервы". Но он и другие чиновники не предложили никакой альтернативы широкомасштабной мобилизации. В то же время Зеленский заявил, что прежде чем мобилизовать еще до 500 000 человек, необходимо разработать план.

Эксперты говорят, что в предложенном законопроекте, который отправили на доработку, не указано, сколько именно войск должно быть мобилизовано. Он снизит призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничит отсрочки из-за инвалидности и ограничит возможность уклонистов получать кредиты или покупать недвижимость. К тому же на местные органы власти возложат большую ответственность за призыв.

Украинский полковник в отставке Виктор Кевлюк, руководивший мобилизацией на западе Украины в 2014-2018 гг., сказал, что законопроект "специально направлен" на содействие призыву сотен тысяч людей.

Но многие законодатели, по словам журналистов. выразили обеспокоенность такими мерами. Они говорят, что региональные призывные пункты страдают от коррупции, а их работники берут взятки, чтобы позволить мужчинам уклониться от призыва.

Бурковский добавил, что украинские власти не смогли спланировать темпы набора, подготовки и пополнения войск в первый год войны, что заставило спешить с призывом, не решив основных вопросов, которые вызывают беспокойство в обществе. Например, законопроект не решает вопрос демобилизации.

"В то же время Зеленский также отметил стоимость мобилизации для экономики... Призыв означает меньшее количество налогоплательщиков, которые покрывают более крупный фонд заработной платы армии. По словам президента, мобилизация более 450 000 человек будет стоить 500 млрд грн, или около 13 млрд долларов в условиях, когда дальнейшая финансовая помощь Запада под вопросом", – пишет газета.

Расширение мобилизации

Кабмин внес в парламент законопроект о мобилизации в конце 2023 года. Однако документ не выносили на голосование и отправили на доработку. По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, в парламенте ожидают, что новый законопроект будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

Также в Раде считают, что полномочия ТЦК нельзя расширять. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, какие правки могут внести в законопроект о мобилизации.

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