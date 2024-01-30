Согласно документу, в случае неявки в ТЦК по повестке, гражданину могут временно ограничить право на выезд за пределы Украины.

Украинцев будут жестче наказывать за отказ явиться по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом говорится в законопроекте, внесенном Кабинетом министров в Верховную Раду.

В частности, авторы документа предлагают ввести механизм, согласно которому военнообязанный или резервист, который не явится в военкомат в определенный в полученной повестке срок, может быть задержан и доставлен в ТЦК в течение 15 дней. Если же задержание будет невозможным - к такому лицу через суд могут быть приняты меры воздействия.

Перед этим такой гражданин получит специальное требование от ТЦК в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете военнообязанного) или в бумажной форме заказным письмом по почте.

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Если же гражданин не явится в ТЦК и после требования, военкомат будет иметь право обратиться в суд, чтобы тот принял в отношении нарушителя меры воздействия, - в частности: временное ограничение в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение права управления транспортными средствами и арест на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и на хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

Новый закон о мобилизации

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Документ определяет "прозрачные правила мобилизационного процесса", а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Также УНИАН сообщал, что изменится для госслужащих и полиции из-за возможного принятия нового закона о мобилизации. Так, работники Нацполиции, Госбюро расследований, НАБУ, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут иметь отсрочки.

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