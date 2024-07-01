По словам военного, это минимальный срок, который нужен для того, чтобы научить человека базовым навыкам на войне.

С момента мобилизации человека до участия его в боевых действиях проходит 3 месяца. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал военнослужащий 97-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады (позывной "Рост") с Лиманского направления.

По его словам, "пока мобилизационный ресурс мы не получаем".

"С этой мобилизации, которая была, да и с предыдущей мы тоже не получали. Но рассчитываем на то, что в ближайшее время к нам поступит полномочия, и мы отправим своих людей отбирать бойцов в свое подразделение", - сказал Рост. Видео дня

Он также отметил, что ни один боец, который был мобилизован, не попадет на линию боевого соприкосновения раньше, чем через два месяца.

"Это минимальный срок, который нужен для того, чтобы научить человека базовым навыкам на войне. Учитывая это, через два месяца бойцы попадут в бригаду, позже произойдет слаживание внутри подразделения в течение еще одного месяца, то есть три месяца пройдет с момента мобилизации человека до выхода его на передний край", - уточнил "Рост".

Мобилизация в Украине - последние новости

Украина должна мобилизовать до конца года 200 тысяч человек. Об этом пишет Die Welt. По данным издания, с начала войны Украина потеряла шестизначное количество солдат, которые погибли или были ранены.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о темпах мобилизации и отборе людей через лотерею. По его словам, "военное руководство сформулировало цифры и идет по плану".

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