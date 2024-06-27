Нарожный убежден, что такой сценарий закончится очень печально для Северной Кореи.

Эксперт Павел Нарожный заявил, если россияне привлекут к боевым действиям в Украине северных корейцев, то это станет очень быстро известно.

По его словам, в любом случае это закончится тем, что кто-то из них попадет в плен или на какое-то видео в сети. То есть скрыть участие Пхеньяна в боевых действиях будет абсолютно нереально, сказал он РБК-Украина.

"Представим себе ситуацию, что северокорейские войска строят железнодорожную дорогу, а украинские Силы обороны ведут обстрел, уничтожая оккупантов вместе с инженерными подразделениями. И тогда Северная Корея говорит: "Это объявление нам войны, потому что они были на территории России", потому что они же считают, что в частности Донецкая область это якобы "территория России". То есть теоретически за уши они такую историю могут притянуть, отправить тогда боевые подразделения", - предполагает Нарожный.

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Эксперт убежден, что такой сценарий закончится очень печально для Северной Кореи. Потому что, во-первых, у нее армии и не так много, хотя она у них довольно мощная, да и для Пхеньяна главный объект не Украина, а Южная Корея.

"То есть у них своих проблем достаточно. Взять и отправить какое-то значительное количество солдат, там десятки или сотни тысяч, глубоко теоретически они могут, потому что у них есть эти солдаты. Потому что Северная Корея, как и любая диктатура, готовится к войне, но вопрос в том, готовы ли они пойти на этот шаг. Отправить какие-то более-менее боеспособные подразделения и тогда Южная Корея будет знать, что условно у КНДР там "минус" 20 или 50 тысяч солдат. То есть у них своих проблем хватает, поэтому отправку боеспособных подразделений из Северной Кореи в Украину считаю мало реальной", - добавил Нарожный.

КНДР отправляет в Украину своих солдат - что известно

Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил, что КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщение о том, что Северная Корея отправит инженерные войска на оккупированные территории Донбасса.

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