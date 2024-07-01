С начала войны Украина потеряла шестизначное количество солдат, которые погибли или были ранены, пишет издание.

Нехватка солдат является экзистенциальной проблемой для Украины. В армию необходимо мобилизовать 200 тысяч человек до конца года.

Об этом пишет Die Welt. Отмечается, что страна расширила мобилизацию, а военные проводят проверки на улицах. В таких городах, как Киев, некоторые мужчины старше 25 лет, которые не стали на воинский учет, несмотря на инструкции, и боятся призыва, почти не выходят из дома.

"Чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады, Украина нуждается как минимум в 50 000 новых солдат ежеквартально и в целом 200 000 до конца этого года", – отмечает издание. Видео дня

Как стало известно WELT AM SONNTAG из европейских кругов безопасности, в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей.

По оценкам полковника Маркуса Райснера, руководителя Института подготовки офицеров при Терезианской военной академии в Вене, потребность в новых солдатах еще больше. Начиная с 2022 года, Украина потеряла значительную часть своего боевого опыта, объясняет он.

"Кроме того, многие оставшиеся солдаты находятся в нестабильном физическом и психологическом состоянии, поскольку армия почти не может проводить ротации", – пояснил он.

На фоне нехватки солдат Украина начала рекрутинг заключенных. Призыв за происходит на основе нового закона, принятого украинским парламентом в мае. Согласно этому закону, заключенные могут быть освобождены условно-досрочно для того, чтобы поступить на службу в Вооруженные силы Украины по контракту. Это касается, например, осужденных за торговлю наркотиками, насильственные преступления и некоторые убийства. Заключенные, осужденные за умышленное убийство двух и более лиц, сексуальные преступления или тяжкие коррупционные преступления, присоединиться к программе не могут.

"Использование освобожденных преступников в этой войне не является чем-то новым. Россия пополняет свои ряды заключенными с лета 2022 года. Тысячи из них были серьезно ранены или убиты в боях за восточноукраинский город Бахмут только в 2023 году. Тот факт, что украинская армия теперь также набирает солдат в тюрьмах, свидетельствует о серьезности ситуации. Армия Путина перехватывает инициативу на всех фронтах и медленно продвигается на востоке страны. Кроме нехватки современных истребителей и боеприпасов, главной проблемой в Украине является нехватка солдат. С начала войны страна потеряла шестизначное количество солдат, которые погибли или были ранены", – отмечает издание.

По оценкам западных аналитиков, армия Путина сейчас насчитывает около полумиллиона солдат, развернутых в Украине, что примерно вдвое больше, чем в начале вторжения. Хотя современные российские вооруженные силы уничтожены, а качество отдельных подразделений снижается, страна имеет преимущества благодаря огромной массе личного состава и материальной базы. С начала вторжения были мобилизованы сотни тысяч мужчин. Кроме того, Россия предлагает высокие зарплаты по сравнению со средними заработками в стране, чтобы привлечь добровольцев-фронтовиков.

Примечательно, что руководство некоторых тюрем преследует собственные интересы и, похоже, не хочет отпускать заключенных, чтобы не терять "дешевую рабочую силу".

"Кажется, они хотят избавиться от тех, кто плохо работает, а таких, как я, оставить", – рассказал заключенный по имени Максим, который подал иск на решение администрации исправительной колонии в Житомирской области не отпускать его на войну.

По словам мужчины, ему сказали, что он хороший сварщик и в тюрьме не хотят его терять.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запрос по количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил. Военное руководство сформулировало цифры и идет по плану, говорит он.

Ранее представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что мобилизация в Украине продолжается и ее темпы в последнее время значительно выросли. По его словам, пока новые мобилизованные еще не оказались в армии, поскольку для этого нужно время. В частности на прохождение ВВК, получение мобилизационного распоряжения и прохождение обучения.

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