Осужденные, которые добровольцами ушли на фронт, не имеют права на отпуска.

После того, как в Украине в мае вступил в силу новый закон о мобилизации, в украинскую армию разрешили мобилизовать осужденных. Так, на это предложение согласились 5,5 тысяч заключенных, сообщает Le Monde.

"Для того, чтобы попасть в бригаду, заключенные должны соответствовать ряду критериев и предстать перед судом, который должен одобрить их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Они также должны пройти медицинское обследование. Заключенные должны быть моложе 57 лет, чтобы они могли отсидеть не менее трех лет до достижения 60-летнего возраста, который дает право на условно-досрочное освобождение", - говорится в материале.

Издание отметило, что пообщалось с осужденными и руководством Дрогобычской исправительной колонии № 40 и они рассказали, что бывали случаи, когда заключенным отказывали в удовлетворении их ходатайств и не позволяли идти на фронт. Так, не допускаются лица, приговоренные к пожизненному заключению, а также за преступления "против основ национальной безопасности", умышленные убийства "двух и более лиц", сексуальное насилие, а также высокопоставленные чиновники, осужденные по делам о коррупции.

Видео дня

"Наши заключенные идут на войну не для того, чтобы ловить бабочек. Они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием для того, чтобы хорошо воевать", - цитирует издание слова министра юстиции Дениса Малюськи.

В то же время Le Monde напомнило, что мобилизация осужденных - практика, которая сначала была прерогативой ЧВК "Вагнера", а затем была институционализирована Министерством обороны России. Киевские власти высмеивали и критиковали такие решения и теперь это одна из главных проблем для страны.

"Однако фундаментальное различие между двумя странами заключается в их мотивациях. В то время как российские солдаты могут надеяться вернуть себе свободу, участвуя в российской агрессивной войне, украинцев отправляют в специальные подразделения защищать свою страну. Хотя пятеро мужчин, которых мы встретили в Дрогобычском следственном изоляторе, откровенно говорили о своей надежде на досрочное освобождение в конце войны, они также утверждали о своем желании защищать границы Украины", - отметили в материале.

Осужденные будут воевать без отпусков

Отмечается, что согласно установленным правилам, если осужденные ушли на фронт, они не имеют права на отпуска, ведь военное руководство и сами бойцы выражают беспокойство, что эти заключенные могут попытаться сбежать.

Кроме того, закон предусматривает, что в случае дезертирства бывшие заключенные будут приговорены к более суровому наказанию, чем другие солдаты: от 5 до 10 лет заключения, по сравнению с 3-5 годами для солдат срочной службы.

По словам главы общественной организации "Защита пленных Украины" Олега Цвилого, основное беспокойство военных вызывают организационные проблемы, связанные с размещением пленных, учитывая, что они должны воевать вместе в специальных подразделениях. Правозащитник также выражает сожаление по поводу того, что мужчины не могут воспользоваться военным отпуском, в отличие от других, и что они не могут получить медицинскую помощь ни в одной больнице, удаленной от линии фронта.

"Что касается дрогобычских заключенных, которые готовятся к службе в войсках, то все они сказали, что реалистично оценивают задачи, которые на них будут возложены. Они понимают, куда едут и знают, что "это не будет сказкой"", - подытожило издание.

Мобилизация осужденных - последние новости

Как ранее писал УНИАН, мобилизация заключенных в Украине набирает обороты. Власти говорят, что интерес к программе среди заключенных превзошел ожидания. По оценкам Министерства юстиции, около 27 000 заключенных потенциально могут иметь право на участие в новой программе.

В то же время в 3 ОШБр рассказали, как военные относятся к мобилизации заключенных в армию. Командир 2 штурмового батальона Дмитрий Кухарчук рассказал, что осужденных, которые придут, будут распределять по 1-2 человека в отделение, чтобы они могли легко интегрироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: