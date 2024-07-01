'Начать новую жизнь': мобилизация заключенных набирает обороты, - AP

Власти говорят, что интерес к программе среди заключенных превзошел ожидания.

Украина вербует осужденных, предлагая освобождение в обмен на окопы. Несколько сотен желающих уже воспользовались этим бартером.

Как пишет Associated Press, в сельской исправительной колонии на юго-востоке Украины несколько осужденных стояли под колючей проволокой, чтобы услышать речи вербовщиков из армии.

"Можно покончить с этим и начать новую жизнь. Главное - ваша воля, ведь вы идете защищать Родину. Вы не добьетесь успеха на 50%, вы должны отдать себя на 100%, даже на 150%", - сказал вербовщик, член добровольческого десантно-штурмового батальона. Видео дня

Украина расширяет призыв, чтобы справиться с острой нехваткой живой силы. Впервые украинцы начали вербовать осужденных. Хотя Украина не объявляет никаких подробностей по количеству развернутых войск или потерь, передовые командиры открыто признают, что они сталкиваются с серьезными проблемами нехватки живой силы.

Более 3000 заключенных уже были условно-досрочно освобождены и направлены в воинские части, сообщила Associated Press заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. По оценкам Министерства юстиции, около 27 000 заключенных потенциально могут иметь право на участие в новой программе.

"Много мотивов происходит от желания вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", - сказала Высоцкая.

27-летний Эрнест Вольвач хочет принять это предложение. Он отбывает два года заключения за грабеж в исправительной колонии Днепропетровской области. Он работает на кухне, разливая еду в жестяные миски.

"Глупо сидеть здесь и ничего не делать", - сказал Вольвач, добавив, что с начала войны он хотел "что-то сделать для Украины" и иметь возможность вступить в армию. "Теперь она появилась", - добавил он.

Из соображений безопасности украинских военных, которые находятся на службе, обычно идентифицируют только по имени или позывному. Многие заключенные Днепропетровской исправительной колонии также просили называть их только именами, чтобы избежать трудностей в случае их призыва.

Другой 30-летний заключенный, назвавшийся Владимиром, изготавливает заклепки в мастерской колонии. Он сказал, что планирует уйти добровольцем после окончания срока наказания через один год, но не будет этого делать сейчас, поскольку программа условно-досрочного освобождения фактически не предусматривает отпуска домой.

Условно-досрочное освобождение осужденные могут получить после собеседования, медицинского осмотра и пересмотра судимости. Не допускаются лица, осужденные за изнасилование, насилие сексуального характера, убийство двух и более лиц или преступления против национальной безопасности Украины.

Украинские чиновники стремятся провести разницу между своей программой и вербовкой в России. Этих бойцов, как правило, направляли на самые смертоносные бои, говорят чиновники, но украинская программа направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения.

Согласно данным, направленным правительством в Европейский Союз, в тюрьмах страны содержится около 42 000 человек. После проверки условно-досрочно освобожденных заключенных отправляют на базовую подготовку в лагеря, где они учатся обращаться с оружием и другими основами ведения боя. После обучения бывшие заключенные присоединяются к отдельным подразделениям.

Условно-досрочно освобожденный Михаил сказал, что ему было трудно справиться с физическими нагрузками после месяцев относительной бездеятельности в тюрьме - залезать и выходить из бронетранспортеров и бегать через полосу препятствий.

"Я решил записаться в Украинскую добровольческую армию, потому что у меня дома семья, дети, родители. Я буду более полезным на войне", - сказал 29-летний парень под шум стрельбы на стрельбище.

Высоцкая сказала, что интерес к программе условно-досрочного освобождения военных превысил первые ожидания. Сейчас Украина может обеспечить обучение для 5000 новобранцев.

Мобилизация заключенных: что говорят военные

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что военные на фронте ожидают пополнения, в том числе из числа мобилизованных осужденных, потому что есть критическая нехватка личного состава. При этом он исключает создание "штрафбатов", отметив, что в случае его бригады эти люди будут интегрированы в подразделения.

В то же время 34-летний командир танковой роты 32-й бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который сейчас переходит на новую офицерскую должность в штурмовой роте из заключенных, отметил, что во время общения с людьми в колонии он сразу "снимает с них розовые очки" и объясняет, что война - это очень опасно. Военный говорит, что при наличии хорошей подготовки эти мобилизованные смогут принести хороший результат, поскольку морально они готовы.

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