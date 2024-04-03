Уменьшение мобилизационного возраста является важным решением. Военные знают, на кого следует обратить внимание, намекнул Назарий Кишак.

Президент Зеленский принял решение снизить предел призывного возраста в Украине до 25 лет и это крайне важно для военных, однако есть категория украинцев, на которых желательно сосредоточить внимание в первую очередь в вопросе мобилизации.

Об этом заявил командир подразделения 153-й бригады Назарий Кишак, комментируя историческое решение государства для Espreso. Он считает, что в 25 лет человек все еще юн, но одновременно - это достаточно зрелая личность для службы в армии.

Лично он уже в 21 год нес службу в Мариуполе, поэтому не считает, что в таком возрасте уничтожать россиян - это несколько "рановато". В то же время первыми на фронт все же должны брать тех мужчин, которые внезапно идут в студенты в 35 лет, до этого прячась от мобилизации.

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"То есть 25 - это сознательный возраст. Но желательно, чтобы сначала мобилизовались те, кто скрывается от мобилизации уже два года. У нас есть большое количество людей от 35 лет, которые даже не стали на учет, но для каждого свое время", - сказал Кишак.

По мнению военного, государство должно внести дополнительные правки в законопроект о мобилизации, чтобы урегулировать внезапную опеку украинцев над своим образованием. Он считает, что те, кто еще не получил даже первого - имеют право на отсрочку от армии. В то же время другие мужчины должны идти служить, а не учиться по третьему-четвертому кругу.

"Нужно вносить правки в законопроект, чтобы позволяли отсрочку только тем людям, которые будут иметь первое высшее образование, а не второе, третье или четвертое. Война никого не обойдет, мы должны подготовить личный состав", - считает Кишак.

В Украине командиры хотели снизить призывной возраст еще ниже

Как известно, решением Зеленского в Украине снизился призывной возраст с 27 до 25 лет. Хотя, как упоминал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, некоторые военные командиры предлагали срезать ограничения еще сильнее, - разрешить мобилизовать в возрасте 23-24 лет.

Мусиенко пояснил, что сейчас соответствующего "омоложения" войска требует война в Украине и ситуация на фронте. Ведь именно младший личный состав эффективнее выполняет задачи на поле боя - так говорят в армии.

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