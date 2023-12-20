Приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет.

Юношам в 18-летнем возрасте могут вручить повестку. В таком случае им нужно явиться в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки и предъявить справку об обучении или приписное свидетельство ТЦК, которое оформляют еще с 17 лет. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".

"А еще лучше – иметь эти все документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются. Повестка – это не отправка на фронт. Повестка – это для уточнения учетных данных", – отметил военный.

Он пояснил, что приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет – еще когда юноши учатся в школе. Они проходят первичный медицинский осмотр и, соответственно, уже становятся на воинский учет в своих ТЦК. Потому что для поступления в высшие учебные заведения, учреждения среднего технического образования необходимо иметь приписное свидетельство из своего центра комплектования.

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На вопрос, могут ли в 18 лет отправить на фронт, представитель Сухопутных войск напомнил, что сейчас еще действительная военная срочная служба. Речь идет о категории призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Однако такие мужчины сейчас в рамках мобилизации не призываются.

"Когда такая категория людей хочет защищать Родину – они это могут сделать на добровольной основе. Это же касается студентов. Например, если студент учится, его возраст до 27 лет и по каким-то причинам он взял академотпуск или его отчислили из высшего учебного заведения, но он должен учиться на стационаре – то он под мобилизацию не подпадает. Под мобилизацию на данный момент подпадают мужчины в возрасте от 27 лет", – добавил Фитьо.

Мобилизация в Украине

Представитель Сухопутных войск разъяснил основные вопросы, касающиеся мобилизации в Украине. По словам Фитьо, в Украине планируют запустить обновленный реестр военнообязанных, который облегчит поиск тех, кто уклоняется от мобилизации, в частности, по месту трудоустройства.

Также в Украине существуют определенные категории людей, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, но это должно подтверждаться соответствующими документами, которые необходимо лично предоставить в ТЦК и СП, чтобы в будущем избежать недоразумений.

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