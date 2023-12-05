Также их хотят присылать заказным письмом, добавил Вениславский.

В Украине планируют разрешить вручать повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

"То есть оповещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", – пояснил он в интервью "РБК-Украина".

Говоря об актуальности электронных почтовых ящиков, он подчеркнул, что в Украине уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников. Он будет содержать все идентификационные данные. По словам Вениславского, эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять людям злоупотреблять тем, что повестка якобы не получена и закон не нарушен.

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"Также мы прописываем, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы участвуют в мобилизационных мероприятиях, но на практике они очень часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации приобщаются к этим мерам", – добавил он.

В то же время он отметил, что в новом законопроекте вопросы относительно возраста призыва на военную службу по мобилизации вообще не решаются.

"Напомню, сейчас на военную службу по мобилизации могут быть призваны лица, прошедшие срочную военную службу – то есть имеющие военный опыт и подготовку. Но если они не проходили срочную военную службу и являются призывниками – то тогда для них действует норма о возможности мобилизации лишь с 27 лет. Когда президент подпишет уже принятый законопроект парламента – тогда человека, не имеющего военной подготовки, можно будет мобилизовывать с 25 лет", – резюмировал Вениславский.

Изменения в мобилизации в Украине: важные новости

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский рассказал, что нардепы работают над изменениями в законодательство о мобилизации. В частности, украинцев хотят обязать постоянно носить с собой военный билет. По словам Вениславского, это необходимо, "чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку, или не может получить повестку".

Кроме того, в Раде обсуждают введение механизмов для демобилизации с военной службы, а также увольнения в запас военных срочной службы.

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