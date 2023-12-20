База будет синхронизирована с другими реестрами, что упростит поиск военнообязанных, в частности, по месту трудоустройства.

Сейчас в Украине работает электронный реестр военнообязанных "Оберег", но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, центры комплектования и соцподдержки смогут отслеживать перемещения лиц.

Тогда работникам ТЦК не придется прибегать к таким средствам как посещение ресторанов и спортклубов. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина".

"В большинстве случаев потребность в мероприятиях оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы различные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова", – отметил военный.

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Он пояснил, в таком случае представители ТЦК будут обращаться с данными о военнообязанном к владельцу предприятия. Руководитель будет обязан лично доставить указанного гражданина в ТЦК и СП.

"На данный момент электронная база, которая работает в ТЦК, лишь позволяет осуществлять мероприятия оповещения граждан в любой точке страны... Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это дает возможность увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона", – добавил Фитьо.

По его словам, запуск такого реестра упростит проведение мобилизации ресурсов. Сейчас определенная категория мужчин испытывает страх посещения ТЦК и СП. Они "думают, что первая повестка – это сразу отправка на фронт".

Представитель Сухопутных войск указал, если военнообязанный сменил место жительства и не стал на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, то все оповещения (повестки) для него будут осуществляться по предварительному адресу. Не обновив учетные данные, граждане стараются избежать мобилизации.

"Я хочу подчеркнуть, что первая повестка – это значит, что надо лишь явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные, пройти медицинское освидетельствование. И только тогда, когда потребуется ваша профессия, например, если вы водитель и пригодны к прохождению военной службы – только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, по которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц. Если же профессия более сложная, то обучение может длиться и два, и три месяца", – уточнил военный.

Мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. По его словам, если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, нужно найти "демобилизационные процессы".

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что для украинской армии может означать объем мобилизации в 500 тысяч человек. Он отметил, что в вопросе мобилизации военное руководство всегда исходит с точки зрения планирования и проведения тех или иных операций, и соответственно – личного состава, который им нужен для тех или иных видов действий.

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