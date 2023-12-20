Необходимо лично проинформировать о своем праве на отсрочку ТЦК и СП.

В Украине существуют определенные категории людей, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, но это должно подтверждаться соответствующими документами, которые необходимо лично предоставить в ТЦК и СП, чтобы в будущем избежать недопониманий.

Как рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина, весь перечень документов и причин для отсрочки указан на сайте Верховной Рады, в законе о мобилизации. К ним относятся наличие у военнообязанного есть троих несовершеннолетних детей, уход за недееспособными родственниками или людьми с инвалидностью, которые нуждаются в постоянном уходе, а также причины по состоянию здоровья. То есть список причин четко определен и опубликован.

В то же время, если у военнообязанного есть какое-либо из этих условий на отсрочку - он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП.

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"Потому что случаются случаи, когда поднимается "хайп", что кого-то забирают в армию, а он имеет причину на отсрочку. Например, есть лежащая мать, которая нуждается в уходе – это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично", - подчеркнул Фитьо.

Что касается учащихся, то раз в год они должны подавать справки о том, что они учатся на дневной форме обучения, и также должны делать это лично, отметил он.

"К сожалению, есть случаи, что по какой-то причине эти документы не предоставляются. И потом российские медиа подхватывают такую тему, что забирают в армию мужчину, у которого мать с инвалидностью. А на самом деле если разобраться, то просто не были предоставлены соответствующие документы, и человек не оформил право на получение отсрочки. Соответственно, по законодательству ТЦК и СП все делает правильно. А человеческие эмоции говорят, что мы нарушаем закон", - объяснил он.

Мобилизация в Украине - мнения

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей, нужно лишь уменьшить правоохранительным ведомствам квоту на бронирование.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан указал, что для ВСУ нужно хотя бы 300–350 тысяч высококвалифицированных профессионалов и новейшей техники.

При этом, как отмечал майор ВСУ Кирилл Верес, методы ТЦК и СП слишком жесткие и себя не оправдывают. Он подчеркивал, что воины, которых привели на фронт силой, ему не нужны.

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