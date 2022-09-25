Президент подчеркнул, что выход для "русских" есть.

Президент Владимир Зеленский перешел на русский язык в своем видеообращении, чтобы призвать "русских" не подчиняться преступной мобилизации, объявленной в РФ, и посоветовал бежать или сдаваться в плен.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Я ще раз хочу повторити. Знову по-русски, специально для русских "товарищей"… Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию", - закликав Зеленський та додав: "Потому что если вы придете забирать жизни наших детей — я вам скажу как отец, — мы вас живыми уже не отпустим".

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И уже на украинском далее президент подчеркнул, что выход для "русских" есть.

"Не подчиняться преступной мобилизации. Убегать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан Российской Федерации хотя бы попытаются защитить свою собственную жизнь, тем быстрее закончится эта преступная война России против народа Украины", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил в очередной раз всех, кто воюет и работает ради победы Украины.

В конце обращения Зеленский поздравил украинское еврейское общество и всех евреев мира с праздником Рош га-Шана.

"Пусть все молитвы о победе, все молитвы о мире для Украины будут услышаны", – отметил он.

Мобилизация в России и протесты

Как известно, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

Глава российского Минобороны заявил, что речь идет о мобилизации около 300 тысяч человек. Однако СМИ пишут, что количество мобилизованных может достичь миллиона.

В тот же день на территории Российской Федерации начались протесты. В ряде городов люди вышли на улицы, чтобы выступить против решения президента.

Кроме того, многие россияне пытаются убежать от мобилизации и уехать в соседние страны.

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