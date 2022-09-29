Президенту РФ наплевать на людей, поскольку он не уважает ни живых, ни павших, отметил лидер Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы в Российской Федерации бороться за свободу, поскольку президент РФ Владимир Путин не остановится на первой волне мобилизации.

Об этом глава государства заявил в своем видеобращении к народам Кавказа, Сибири и другим корренным народам России.

"Народы Кавказа, все народы на территории России - у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами. Ни перед вашими детьми. Ни перед вашим будущим. Ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете. Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов", - сказал Зеленский.

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"Вам врут, что якобы этих провалов нет. Вместо того, чтобы закончить бессмысленную для России войну, российская власть пытается оправить новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ. Украина продолжит оборонятся и победит в этой войне, развязанной против нас, потому что мы на своей земле. На нашей стороне правда. И с нами весь цивилизованный мир", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, Россия осталась одна: "Уже изолирована и будет осуждена за эту войну".

Также Зеленский процитировал слова лидера северокавказского национально-освободительного сопротивления имама Шамиля, которому в центре Киеве посвящена мемориальная доска: "Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель!"

"В Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти слова должны знать на Кавказе. Их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну. И теперь "мобилизация". Боритесь, чтобы не погибнуть. Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы потом не пришлось воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Или вы поверили, что они заберут только 300 тысяч человек? Тот один человек, который начал эту войну, не остановится только на первой волне мобилизации. Будут еще. Он попытается забрать и другие жизни. Ему наплевать на людей. Он не уважает ни живых, ни павших", - добавил Зеленский.

Частичная мобилизация в РФ и протесты в Дагестане - важные новости

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Дагестане начались мощные протесты против мобилизации в РФ. Там вышли на улицы около 300 человек. Самый крупный митинг прошел в столице - Махачкале. Отмечается, что большинство протестующих - женщины, выступающие против того, чтобы их сыновья и мужчины шли на войну в Украину.

Вскоре волнения переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими. Известно, что против митингующих полиция применила слезоточивый газ, задержаны более сотни человек.

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