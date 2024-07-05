Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

В течение двух недель, с 9 по 24 июля, в каждой области будет один день без отключений света.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений. В остальные дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно - зимой и летом - и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - пояснили в компании.

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В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных замеров такой:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Отмечается, что благодаря таким измерениям диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

"Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужно электроэнергии для жизнедеятельности. Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и в размещении предприятий", - говорится в сообщении.

Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, "Укрэнерго" сможет получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам.

Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в системе есть дефицит энергии, вызванный массированными российскими атаками, одновременно в областях, где не проводятся измерения в конкретный день, ограничения потребления могут быть несколько изменены. Более конкретную информацию о графиках отключений можно будет получить от облэнерго в своем регионе.

"Вместе с тем отмечаем, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений будет перенесено до стабилизации ситуации", - отметили в компании.

Отключение света в Украине - последние новости

В Украине с 20-х чисел июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков.

Как рассказал член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией.

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