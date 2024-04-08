По мнению Черника, РФ на осень могут выйти на показатель мобилизации до 200 тысяч.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что он не разделяет точку зрения, что до 1 июня Россия поставит в строй 300 тысяч человек.

В эфире телемарафона он отметил, что у российских оккупантов есть задача выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей и они будут пытаться ее реализовать.

"Мобилизационный потенциал РФ составляет от 1,5 до 3 миллионов человек. Понимаем, что призывная компонента у них была всегда, потому что пользоваться автоматом Калашникова они умеют, а самих автоматов предыдущая империя изготовила более 100 млн. Такого количества на складах нет, но несколько миллионов есть точно, а патронные и снарядные заводы у них загружены на 100%, они до сих пор остаются крупнейшим производителем и в месяц производят где-то 130-150 тысяч", - сказал Черник.

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Также он напомнил, что российский министр обороны Сергей Шойгу официально объявил о создании 14 новых дивизий, 16 новых механизированных бригад и совокупно двух общевойсковых армий.

"Если сумеют этот человеческий потенциал нарастить, то на осень могут выйти где-то на показатели до 200 тысяч. Я не разделяю точки зрения, что до 1 июня они поставят в строй 300 тысяч человек", - отметил эксперт.

Также Черник отметил, что в России есть очень серьезная проблема с восстановлением самолетов и обучением летчиков.

"Проблему лучше всего проиллюстрировать на их современном истребителе-бомбардировщике Су-34, которых мы уничтожили не менее 30 единиц или даже больше. В начале войны "на крыле" у них было где-то в пределах 120 машин, но за февраль месяц упало более десятка таких машин. А за весь предыдущий год достраивали всего 6 единиц", - отметил эксперт.

По его словам, такие истребители как МиГ-29 и Су-27 россияне вообще уже строить не смогут. При этом добавил, что у россиян есть еще определенный запас самолетов на консервации и они будут их расконсервировать, доводить до определенного состояния и ставить в бой.

"Вместе с тем - есть еще одна серьезная деталь - это пилотный состав. Подготовить пилота это сверхсложная задача. Учитывая общую интеллектуальную деградацию их военного уклада, то это будет довольно непростая задача", - рассказал он.

Мобилизация в РФ - детали

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных.

Отвечая на вопрос, сколько в этом году лиц планируют мобилизовать в украинскую армию после аудита главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского, Зеленский отметил, что полмиллиона для мобилизации нам не нужно, речь идет о меньшем количестве.

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