Россиянам выдают продовольствия 50-75% от нормы, поделился советник Офиса президента Украины.

Военные РФ уже примерно три месяца на "голодном пайке", особенно мобилизованные.

Армия России просто голодает, рассказал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По его словам, оккупантам выдают продовольствия 50-75% от нормы, а некоторым и вообще задерживают выдачу.

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"Вы знаете, что российские войска примерно уже месяца три на голодном пайке? Особенно мобилизованные... Ну, жрать нечего физически", - сообщил собеседник.

Арестович поделился, что на захваченных вражеских позициях украинские воины находили морской неприкосновенный запас, например, консервированную картошку. Советник добавил, что это дорогой продукт, которым должны были кормить только членов экипажей стратегических подводных ракетоносцев.

"...Если его начали давать этим - значит, они начали изъятие стратегических запасов. Они из Беларуси очень много изымают, начиная от снарядов, техники и заканчивая формой и продовольствием. Российская армия просто голодает", - заявил он.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины узнало, что в Донецкой области оккупанты злоупотребляют алкоголем.

Мобилизация в РФ 2022 - это стоит знать

Президент России Владимир Путин 21 сентября после ряда провалов оккупантов в Украине объявил в своей стране якобы частичную мобилизацию, однако повестки получали не только люди, находившиеся в запасе.

Российские власти заявляли, что планируют мобилизовать около 300 тыс. человек. РФ начали массово покидать мужчины.

Стоит отметить, что на Донбассе были ожесточенные бои, и враги из-за больших потерь в захваченном Донецке начали мобилизовывать даже женщин.

По состоянию на 14 декабря общие потери России в Украине составляют около 96 тысяч человек.

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