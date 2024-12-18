В Украине возможно установить четкие сроки службы при условии усиления мобилизационных процессов. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.
"Армия не против предельного срока службы при условии, что будет гарантирована мобилизация новых людей. А просто отпустить людей, которые сейчас воюют, когда мы не обеспечиваем им замену - это самоубийство. Поэтому эти вещи могут идти исключительно в связке. Нам нужен жесткий мобилизационный закон. И тогда можно одновременно принимать предельный срок службы", - сказал Дикий.
Он добавил, что усилением мобилизационного закона может стать криминализация уклонения от мобилизации.
"Сейчас рядовой военнообязанный украинец стоит перед очень кривым выбором. Или одеть форму навсегда. Провоюешь год - тебе повезло. Провоюешь 10 - не повезло. Или заплатить денежный штраф. Вместо этого выбор должен быть прост - ты должен отдать, например, 4 года своей жизни ради того, чтобы страна продолжила существовать. Но у тебя есть выбор - отдаешь 4 года в форме, возвращаешься героем. Или ровно те же 4 года отдаешь на зоне как бесплатная рабочая сила. Такой выбор сделать значительно проще", - пояснил эксперт.
Кроме того, он отметил, что в случае принятия закона о демобилизации не все военнослужащие уйдут из армии. По его словам, часть бойцов продолжат участвовать в российско-украинской войне:
"Люди хотят иметь право выбора, они не хотят быть рабами. Например, на год, или на полгода продолжать еще контракт, или не продолжать. Многие останутся воевать. У многих сильная мотивация - это защитить страну и уничтожать орков. Она с 2022 года никуда не делась".
Демобилизация в Украине: важные новости
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал детали подготовки к демобилизации. По его словам, работа над ее введением в Украине продолжается. В то же время, как сказал глава оборонного ведомства, сейчас приоритетом является "защищать страну".
Между тем в ВР пока не берутся прогнозировать, когда примут закон о демобилизации. Нардеп Александр Федиенко рассказал, что правительству уже дано поручение разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.
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